Ciclismo, salta anche per il 2022 la Granfondo del Capitano di Bagno di Romagna

Sport

Bagno di Romagna

| 14:00 - 24 Dicembre 2021



Niente Granfondo del Capitano. L'organizzazione comunica l'arrivederci al giugno 2023. "Purtroppo lo stato di allerta a causa della pandemia non è ancora cessato e questa condizione non garantisce il livello di sicurezza necessario per una manifestazione come la nostra, convinti, infatti, che non sia solo una gara ciclistica ma anche una festa. Abbiamo la responsabilità di garantire la salute di tante persone che collaborano con noi, dei partecipanti e degli spettatori", spiega in una nota l'organizzazione, che ringrazia tutti gli appassionati ciclisti per "il loro interesse, i loro pensieri e le loro manifestazioni di affetto". L'ultima edizione della Granfondo, la decima, si è corsa nel giugno 2019.