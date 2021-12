Verucchio sospende il capodanno, ma rilancia: 'lo festeggiamo tra qualche mese"

Attualità

Verucchio

| 13:34 - 24 Dicembre 2021

Fuochi d'artificio su Verucchio (foto di repertorio).

Anche a Villa Verucchio salta la festa di capodanno in piazza Europa. Ma il sindaco Stefania Sabba annuncia: "congeliamo tutto, ma saremo pronti a rilanciare quando sarà il momento". San Silvestro va dunque in standby: "ci proponiamo di riproporlo tra qualche mese, quando, speriamo, la battaglia al Covid garantirà condizioni più idonee a un momento di festa". Il primo cittadino precisa: "Il 2021 è stato nei fatti ma anche psicologicamente l’anno della ripartenza e si era voluto dare un segnale di ulteriore stimolo e speranza organizzando per la prima volta un momento di festa in piazza per Capodanno. Niente di clamoroso e sfarzoso, un dj set per intrattenere fino alla mezzanotte, le attività aperte, un po’ di condivisione collettiva". Festa rinviata, il sindaco comunque porge gli auguri "di buone feste alla comunità", ringraziando i cittadini "davvero di cuore" per la coesione, per lo spirito solidale e rispettoso in questo anno e mezzo di pandemia.