Santarcangelo, approvato il bilancio di previsione 2022

| 13:28 - 24 Dicembre 2021

Municipio di Santarcangelo.



Il consiglio comunale di ieri (giovedì 23 dicembre) di Santarcangelo si è aperto con le comunicazioni all’assemblea. Il sindaco Alice Parma ha introdotto la donazione di una copia del libro “Santarcangelo Festival” di Roberta Ferraresi a tutti i consiglieri, mentre il presidente Cristina Fabbri ha ringraziato il personale sanitario e coloro che si occupano delle persone fragili in questa nuova fase pandemica. La capogruppo Paola Donini (Partito Democratico) ha chiesto di ricordare la drammatica situazione dei migranti al confine di Polonia e Lituania con un minuto di raccoglimento, mentre l’assessore al Bilancio, Emanuele Zangoli, ha relazionato in merito a un prelevamento dal fondo di riserva operato dalla Giunta.



Lo stesso Zangoli ha poi illustrato le successive cinque delibere all’ordine del giorno, tutte collegate al bilancio di previsione 2022-24. Dopo aver presentato gli aspetti tributari del bilancio e le fonti di finanziamento del Piano triennale dei lavori pubblici, l’assessore ha sottolineato tra l’altro che l’amministrazione comunale non intende porre limiti alle esigenze emergenti sul tema del sostegno alle fragilità. Il sindaco Parma, nell’intervento conclusivo, ha ringraziato la struttura comunale per lo sforzo nella continua opera di aggiornamento degli strumenti contabili e di programmazione, per far fronte all’emergenza pandemica e intercettare quante più risorse sovraordinate possibili.



L’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) 2022-24 e il bilancio di previsione 2022-2024 sono stati approvati con il voto favore della maggioranza (Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo) e quello contrario dell’opposizione (Un Bene in Comune e Lega Salvini premier Romagna), mentre la verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione. Approvate invece con il voto favorevole della maggioranza, l’astensione di Un Bene in Comune e il voto contrario del gruppo Lega Salvini premier Romagna le aliquote 2022 dell’addizionale comunale all’Irpef e dell’Imposta municipale propria (Imu).



L’assessore ai Rapporti con le società partecipate, Angela Garattoni, ha illustrato invece la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, evidenziando una situazione di generale stabilità. Allo studio l’integrazione di Amir in Romagna Acque, la fusione del Caar con l’analoga società cesenate e una serie di valutazioni su La Marecchia srl – società che gestisce la farmacia comunale – in vista della scadenza del contratto di servizio nel 2023. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione.



Infine il consiglio comunale di Santarcangelo ha dato il via libera alla donazione dell'ex ristorante Iolanda di Canonica e all'acquisizione di un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata.

