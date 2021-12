Ristorante Iolanda diventerà residenza per anziani. Approvata la delibera sulla donazione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:25 - 24 Dicembre 2021

Ex ristorante Iolanda (foto da google street view).

Ieri (giovedì 23 dicembre) in consiglio comunale a Santarcangelo è stata votata la delibera relativa all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di porzioni del fabbricato di via Fabbrerie a Canonica. Evidenziando l’importanza della donazione, l'assessore Sacchetti ha spiegato che l’ex ristorante Iolanda – quasi 400 metri quadrati in buono stato tra primo piano e interrato – sarà destinato ad attività di carattere collettivo e sociale, diventando uno spazio di aggregazione che non potrà essere venduto per almeno 50 anni come voluto dal donatore. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e di Un Bene in Comune, mentre il gruppo Lega Salvini premier Romagna si è astenuto. L'ex ristorante, ha anticipato ieri l'amministrazione, verrà trasformato in una residenza per anziani.



Il sindaco Alice Parma, infine, ha introdotto il decreto di assegnazione di porzioni del fabbricato confiscato alla criminalità organizzata situato in via Pavese, ricordando che il Comune sta perfezionando i progetti da sottoporre all’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati per il riuso dell’immobile, nella piena considerazione delle sue caratteristiche. Ringraziando l’amministratore giudiziario Umberto Ferraiolo per la celerità dell’assegnazione, la sindaca ha concluso sottolineando l’importanza di un atto – approvato dal Consiglio all’unanimità – che ben rappresenta la necessità di tenere gli occhi sempre aperti per fare prevenzione e sensibilizzare la collettiva rispetto alla presenza della criminalità organizzata sul territorio.