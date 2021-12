Covid, nuove restrizioni a Capodanno, salta il San Silvestro di Novafeltria, San Leo e Santarcangelo

Attualità

Novafeltria

| 08:00 - 24 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Con le nuove restrizioni imposte dal Governo, che vietano assembramenti all'aperto e discoteche chiuse, saltano gli eventi organizzati per il Capodanno. L'amministrazione comunale di Novafeltria, in un messaggio sui social, annuncia che il "Capodanno Nostrano", l'evento in piazza Vittorio Emanuele del 31/12 è stato cancellato. "La situazione sanitaria anche quest'anno non ha permesso lo svolgimento di questo evento" si legge nel messaggio su Facebook "e con grande rammarico ci auguriamo di rivederci al più presto in sicurezza nelle nostre piazze."



Stessa situazione per San Leo e Santarcangelo. Le amministrazioni comunali hanno annunciato l'annullamento delle manifestazioni di San Silvestro. "Pur avendo programmato una serie di eventi che tenevano già conto di diverse misure precauzionali per evitare potenziali assembramenti" si legge nella nota del comune di Santarcangelo "la necessità di assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela della salute pubblica costituisce una priorità a cui non è possibile derogare"