Basket Promozione, Cattolica piega il Basket 2000 San Marino: 72-70

Sport

Cattolica

| 22:02 - 23 Dicembre 2021

Vittoria importantissima quella della prima squadra del Cattolica: la spunta sul Basket 2000 San Marino per 72-70 al termine di 40 minuti che racchiudono tutti i pregi e i difetti. Dopo un primo tempo vicino alla perfezione, nel terzo quarto si presenta in campo una squadra totalmente diversa: subisce un parziale di 18-28 che riapre completamente la partita. Cattolica è brava a gestire le ultime azioni difensive nel quarto periodo provocando alcune palle perse che permettono di andare in lunetta e mettere il risultato in cassaforte. Durante la pausa natalizia si continuerà a lavorare.

CATTOLICA: Adanti Marco 29, Adanti Luca 19, Cavazzini Nicolò 12, Cavoli Alessandro 6, Cardinali Nicola 2, Del Prete Maurizio 2, Bergna Alberto 2, Crugnale Luca, Bacoli Alessandro, Concordia Nicolò, Ghinelli Edoardo. All: Cotignoli Francesco, Vice: Casadei Fabio.