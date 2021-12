Meteo: niente Bianco Natale, ma 'grigio'. Aria mite e pioggia

Attualità

Rimini

| 18:52 - 23 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Correnti umide di origine Atlantica condizionano il periodo natalizio sul riminese, con precipitazioni da sparse a diffuse e temperature al di sopra della media per effetto di un richiamo d’aria mite dai quadranti meridionali.



Emissione del 23/12/2021 ore 17:30



Venerdì 24 Dicembre



Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto con nuvolosità più compatta a ridosso dei rilievi.



Precipitazioni: assenti, primi piovaschi tra pomeriggio e sera a ridosso dei rilievi.



Temperature: minime comprese tra i +4/+7°C e massime in aumento complice la ventilazione meridionale con valori fino a +12/13°C su pianura e costa e fino a +7/8°C sui rilievi.



Venti: moderati da Sud-Ovest con raffiche anche forti, specie su rilievi ed aree interne.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: alta.



Sabato 25 Dicembre



Stato del cielo: da molto nuvoloso a coperto.



Precipitazioni: assenti salvo deboli piovaschi intermittenti al mattino; piogge sparse di debole intensità tra pomeriggio e sera.



Temperature: minime stazionarie, con valori compresi tra i +5/+7°C; massime senza variazioni di rilievo con valori fino a +13/14°C in pianura, in aumento sui rilievi con valori fino a +8/10°C.



Venti: deboli-moderati da Sud.Ovest in rotazione dai quadranti occidentali in serata.



Mare: da quasi calmo a poco mosso.



Attendibilità: medio-alta.



Domenica 26 Dicembre



Stato del cielo: prevalentemente coperto.



Precipitazioni: deboli e intermittenti al mattino; transito di un fronte precipitativo più corposo tra pomeriggio e sera con piogge diffuse di intensità debole-moderata.



Temperature: minime in lieve calo, con valori compresi tra i +4/+7°C; massime in diminuzione, con valori prossimi ai +8/10°C, lievemente inferiori sui rilievi.



Venti: deboli-moderati da Ovest/Nord-Ovest.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: nel periodo 27-29 Dicembre le correnti occidentali continueranno ad apportare aria più mite e umida verso il riminese, con precipitazioni sparse e temperature di alcuni gradi al di sopra della media.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini