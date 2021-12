Covid, bozza dl festività: super pass anche per musei e palestre

Attualità

| 18:01 - 23 Dicembre 2021

Super Green Pass per l'accesso in piscina.

Dal 30 dicembre l'accesso a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò sarà consentito solo a chi ha il super green pass, dunque solo ai vaccinati e ai guariti. E' quanto prevede l'articolo 7 della bozza del decreto che introduce le misure per le festività. Dall'obbligo sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.



Obbligo Ffp2 anche in stadi e palazzetti



Anche per assistere ad una partita di calcio o ad un incontro di basket o pallavolo sarà obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Lo prevede la bozza del decreto con le misure per le festività in discussione al Cdm. Fino alla fine dello stato di emergenza, si legge nel testo, per "gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso e all'aperto è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2". In stadi e palazzetti, così come in cinema e teatri, sale da concerto, locali con musica dal vivo all'aperto e al chiuso, è vietato il consumo di cibi e bevande.



Emilia - Romagna in zona bianca fino a capodanno



L'Emilia-Romagna rimarrà in zona bianca almeno fino a dopo Capodanno. Lo assicura il presidente della Regione Stefano Bonaccini: "anche se la diffusione del virus è molto alta - ha detto - siamo ancora sotto le soglie previste che fanno scattare la zona gialla. Quindi l'Emilia-Romagna rimarrà certamente in zona bianca anche la prossima settimana, noi stiamo come tutti combattendo la quarta ondata e l'arrivo di Omicron: ribadisco che l'importante è vaccinarsi".





