Volley A2 femminile, Omag MT: il 26 derby romagnolo contro la Teodora Ravenna

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:37 - 23 Dicembre 2021

Domenica 26 dicembre alle ore 17.00 le zie della Omag-MT saranno di scena al PalaMarignano per contendersi con l’Olimpia Teodora Ravenna l’ambitissimo titolo di “Regine della Romagna” in quello che è ormai da diversi anni un derby che per intensità, agonismo e senso di appartenenza va oltre la classifica.

Le biancazzurre arrivano da una grande prestazione corale in Coppa Italia dove sono state capaci di travolgere Sassuolo in tre set (il terzo addirittura 25-6!) e quindi volano sulle ali dell’entusiasmo con l’obiettivo di tornare in vetta alla classifica, al momento presidiata dalla Millenium Brescia (che gode del vantaggio di una partita in più rispetto alle marignanesi).

L’Olimpia Teodora Ravenna, invece, dopo la sconfitta subita domenica scorsa in campionato contro Macerata, scenderà sul taraflex di San Giovanni in Marignano con l’obiettivo di raggiungere le zone calde della classifica per garantirsi un posto ai play-off.

I precedenti ufficiali negli ultimi cinque anni hanno visto scontrarsi le due formazioni in 7 incontri (a causa del covid sarebbero stati almeno 8), con un bilancio che arride alla Consolini per 5 vittorie contro le 2 di Ravenna (nella stagione 2017/2018 e nella partita d’andata dello scorso campionato). L’ultimo in ordine cronologico risale al 17 ottobre quando le ragazze di coach Barbolini si sono imposte 3-1 al Pala Costa.

Abbiamo intervistato la centrale Sara Ceron in occasione della prossima partita: 'Ho fiducia nelle nostre capacità e in quello che abbiamo fatto vedere fino ad ora. Siamo una squadra che quando riesce a giocare con la testa libera e ad esprimere il suo gioco dà fastidio a chiunque. Credo che la determinazione che abbiamo messo fino ad oggi sia l'antidoto migliore per affrontare Ravenna (così come qualsiasi squadra) sempre e solo ricordandosi di divertirsi”

La partita sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube di Volleyballworlda questo link: https://www.youtube.com/watch?v=Huyzikn45N8 e su Icaro tv al canale 91 del DTT.

I biglietti sono disponibili on line su liveticket a questo link: Biglietti Omag S.G. Marignano-Ravenna (liveticket.it)