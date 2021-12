Variante Omicron, discoteche, Indino: 'Così a Capodanno non si aprirà'

Attualità

Rimini

| 17:01 - 23 Dicembre 2021

restrizioni anche per le discoteche.

"A queste condizioni non si aprirà. A Capodanno, così, non possiamo aprire". Lo dice all'ANSA il presidente del Silb, sindacato dei locali da ballo Emilia-Romagna Gianni Indino, sull'ipotesi di norme per l'accesso alle discoteche solo dopo aver fatto la terza dose o con l'esito negativo di un tampone. "Per noi Capodanno vuol dire il 15% della stagione, era l'ossigeno per mantenerci in vita. E' la pietra tombale". Chiediamo di fare slittare le norme dal 2 gennaio e poi vediamo di metterci tutti insieme a trovare un sistema". E' un provvedimento "miope, chiude la notte corretta, controllata e favorisce il proliferare degli abusivi".