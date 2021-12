Il treno di Natale rende più magiche le festività a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 15:58 - 23 Dicembre 2021

Il trenino delle feste a Misano.

Un treno speciale, capace di portare divertimento nelle strade di Misano. E' cominciata durante l'estate, e sta proseguendo anche ora durante il periodo delle festività natalizie, la partnership tra il Comune di Misano e TUT 2 Srl, la società guidata da Stefano Burotti che si è già distinta per le sue iniziative e le attrazioni in varie città emiliano-romagnole e marchigiane, inclusa Pesaro. A partire dall'estate TUT 2 Srl ha fatto tappa anche a Misano Adriatico grazie ad una splendida collaborazione con l'amministrazione comunale e con la Fondazione Misano: Mare, Sport e Cultura. Molto apprezzato il servizio di navetta e collegamento messo a disposizione di alcuni hotel misanesi, che hanno così potuto offrire un servizio aggiuntivo ai propri ospiti.





Servizio che si è rinnovato anche in occasione dei due appuntamenti con la MotoGP, con visite guidate in trenino all'interno del Misano World Circuit 'Marco Simoncelli', che hanno riscosso il consenso degli appassionati di due ruote e non solo. In questi giorni i trenini della TUT 2 Srl sono tornati operativi, in particolare nella giornata del 19 dicembre, quando hanno fatto tappa nelle varie frazioni cittadini per condurre i più piccoli in un diverte ed originale tour alla scoperta di Misano, il tutto nella magica atmosfera natalizia.



"Il nostro ringraziamento - dice Stefano Burotti, responsabile di TUT 2 Srl - va all'amministrazione comunale di Misano, al sindaco Fabrizio Piccioni, agli assessori, ai consiglieri comunali, e a tutti gli uffici competenti, oltre naturalmente alla Fondazione Misano, per aver deciso di scommettere sul valore della nostra proposta. Siamo contenti di poter lavorare in stretto contatto con una realtà come Misano, punto di riferimento per il turismo in Riviera. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci ulteriormente, rendendo il nostro servizio ancora più accattivante e divertente, sempre nel segno della sicurezza". Domani, 24 dicembre, il trenino sarà inoltre a Morciano di Romagna, dove distribuirà doni a tutti i bambini e le bambine, in collaborazione con il Gruppo Scout.