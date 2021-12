Ottavio Pamantini, il fotografo del podismo. Segue le gare da oltre 30 anni

Attualità

| 07:22 - 26 Dicembre 2021

Ottavio Pamantini.



Per tante domeniche mattina, in oltre 30 anni di attività agonistica amatoriale, Ottavio Pamantini si alzava per partecipare a gare podistiche. La corsa è la sua grande passione. Poi, sette anni fa, uno stop definitivo legato a problemi di salute, lo ha costretto a fermarsi. Per non lasciare del tutto quell'ambiente che tanto ha amato, per continuare a respirare la fatica, la soddisfazione e il divertimento legati alla corsa, Ottavio ha iniziato a scattare foto ed è diventato "l'amico di tutti i podisti". "Ho scoperto che mi piaceva fare le foto - racconta - sono un autodidatta, non ho fatto corsi, nessuna scuola. Ho iniziato usando il cellulare poi sono passato a macchine sempre più professionali. Mi piace proprio tanto, io sono costante e determinato e voglio fare le cose al meglio. Ho iniziato tardi, da amatore, senza ambizioni particolari".



Ottavio, riminese, 71 anni, è conosciutissimo dai podisti: presente a tutte le gare, scatta una marea di fotografie che poi regala ai partecipanti. "Ho corso per tanto tempo e sono sempre stato tra gli ultimi ad arrivare, a concludere una gara". Per questo predilige ritrarre particolarmente l'arrivo di chi chiude una maratona. "Quando un podista, che magari non è nei primi posti, viene da me e mi ringrazia per gli scatti, è come se avessi vinto anche io la gara". Una passione alla quale Ottavio dedica tempo e cura "Sono in pensione e posso permettermi di controllare ogni foto. Può capitare che qualche atleta venga immortalato con una smorfia in viso o con qualche altra imperfezione ingenerosa". Per questo Ottavio verifica ogni singola immagine prima di renderla disponibile sulla sua pagina Facebook (https://www.facebook.com/groups/OttavioPamantini) taggando anche l'atleta perché possa recuperarla. "Non le metto a caso, ho l'occhio attento ed allenato. Non vorrei mai pubblicare qualcosa che possa dare fastidio. Parliamo di centinaia di foto ogni gara".



Ottavio è ormai una istituzione di ogni manifestazione podistica. "Non ho mai avuto problemi con altri fotografi. Ribadisco di non essere un professionista e di fare questa cosa per puro amore della corsa e della fotografia". Le società sportive spesso lo contattano "Mi fa molto piacere. A volte capita che mi regalino una maglietta o una medaglia di partecipazione, ed è una grandissima emozione, come se avessi corso anche io. Una volta - evidenzia - un podista mi è venuto a salutare e mi ha regalato una bottiglia di vino. E' stato molto bello".



Ottavio non si è fermato nemmeno a Natale: "Sono stato invitato la mattina del 25 a Coriano per una manifestazione non competitiva, una bella occasione per farci gli auguri con la corsa".



In un anno in cui si è corso meno del solito, Ottavio ha organizzato un contest sulla sua pagina Facebook (https://www.facebook.com/groups/OttavioPamantini) per scegliere "La più bella 2021" tra circa 44 foto di atleti "in azione". Gli amanti della corsa sono invitati a votare. Nel corso di questi anni Ottavio si è guadagnato l'amicizia e il rispetto dei podisti "Spesso mi dicono che se sanno che ci sono io, vengono più volentieri a correre".