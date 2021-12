La Redazione di Altarimini augura Buon Natale a tutti i nostri lettori

Attualità

Rimini

| 18:46 - 24 Dicembre 2021

Buone Feste da tutta la redazione.



Buon Natale a tutti i nostri lettori. La redazione di altarimini.it vi augura il meglio per queste feste, ringraziandovi per l'attenzione sempre crescente con la quale ci seguite dal 2007. Una delle parole più usate di questi ultimi mesi è "distanziamento". Uno dei comportamenti che viene richiesto per scongiurare la diffusione di quel "regalo di Natale 2019" che ancora ci accompagna. In questo lungo difficile periodo, siamo molto lieti che non abbiate applicato il "distanziamento" nei confronti di altarimini.it, anzi siete addirittura aumentati! Vi abbiamo sentiti attivi, propositivi e stimolanti: un tipo di vicinanza che ci arricchisce e che ci invoglia sempre di più a fornirvi informazione puntuale, corretta e ricca di spunti. Buone Feste da tutta la redazione.