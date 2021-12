Pietracuta, alberi tappezzati con auguri e disegni dei bambini

Attualità

Pietracuta di San Leo

| 07:18 - 25 Dicembre 2021



Niente recita natalizia, niente incontro per lo scambio degli auguri di Natale. A Pietracuta di San Leo però la voglia di festeggiare e di abbracciare idealmente la comunità non si è fermata in tempi di pandemia. Mercoledì mattina (22 dicembre) i cittadini di Pietracuta si sono svegliati e hanno trovato una sorpresa: gli alberi tappezzati di cartelli con gli auguri e i disegni realizzati dagli alunni della scuola primaria, sotto la supervisione dei propri insegnanti. Non è stato possibile organizzare il tradizionale momento di festa in piazza, così la scuola ha pensato di raggiungere comunque tutti e donare un sorriso attraverso i disegni e i pensieri dei bambini. L'amministrazione comunale ringrazia alunni e insegnanti per l'iniziativa, che ha ricevuto tanti apprezzamenti.