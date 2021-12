Natale, un centinaio di giocattoli per bimbi ricoverati

Attualità

Novafeltria

| 07:18 - 25 Dicembre 2021

Si è conclusa con successo la raccolta di giocattoli organizzata all'ingresso dell'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria dagli amici di Giovanni. La comunità dell'Alta Valmarecchia ha infatti dato prova ancora una volta di generosità e spirito solidale, aderendo all'iniziativa che ha permesso la donazione di un centinaio di giocattoli ai bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infermi di Rimini. "Ogni bambino dovrebbe essere felice e vivere il Natale e tutti gli altri giorni dell'anno in maniera serena, senza dolore - commentano i genitori di Giovanni, il bimbo scomparso a soli 4 anni dopo una tenace lotta contro la malattia - con questo gesto, non potremo portar via il dolore causato da una malattia tanto grande quanto cattiva, ma riusciremo a regalare loro un sorriso". I doni sono stati affidati, per la consegna, ad Arop. Gli amici di Giovanni ringraziano tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa e le direzioni dell'ospedale di Rimini e Novafeltria per aver autorizzato la raccolta giocattoli all'ospedale Sacra Famiglia.