Rimini aderisce al ‘Patto dei Comuni per la Parità e contro la Violenza di genere’

Attualità

Rimini

| 14:32 - 23 Dicembre 2021

Patto contro la violenza di genere.

Combattere gli stereotipi, promuovere un cambiamento culturale e disinnescare la violenza sulle donne. Questi gli ambiti di intervento e l’obiettivo del “Patto dei Comuni per la parità di genere e contro la violenza sulle donne”, promosso da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e sottoscritto dalla Giunta del Comune di Rimini. Al documento hanno collaborato gli amministratori locali di molte città sotto il coordinamento dell’ANCI. L’impegno comune, sviluppato in una decina di punti programmatici, è quello di ideare, sostenere e condividere azioni concrete di promozione delle pari opportunità, basate sull’eguaglianza e la valorizzazione delle differenze per una società più equa, priva di stereotipi di genere e realmente paritaria.



“L’Amministrazione è consapevole – commenta Chiara Bellini, Vice Sindaca del Comune di Rimini con delega alle politiche di genere – che scardinare quei modelli culturali che limitano ancora le possibilità di scelta e gli spazi di rappresentanza e partecipazione delle donne alla vita della comunità, è un obiettivo necessario, ma non sufficiente. La sfida è più grande, e tiene insieme modelli culturali diversi e servizi di cura e sostegno territoriali alla violenza contro le donne. Nel farlo vogliamo coinvolgere attivamente le nostre comunità, in una sorta di patto tra generi, giusto e rispettoso della ricchezza di ogni differenza. Lo faremo sostenendo i centri antiviolenza e le case rifugio già presenti sul territorio, e incrementando i servizi, lavorando insieme anche ad un nuovo calendario di eventi e a una riorganizzazione delle attività della Casa delle donne”.