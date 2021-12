Calcio D, Cattolica: ufficiale l'arrivo dell'attaccante Leonetti. Santoni al Victor San Marino

Sport

Cattolica

| 14:09 - 23 Dicembre 2021

Savino Leonetti.

Come anticipato da Altarimini.t, il Cattolica ha messo sotto contratto l'attaccante Savino Leonetti. Il 27enne di origine pugliese (classe 1993) ha iniziato la stagione nel Bisceglie, squadra del Girone H con il quale ha segnato una rete in sette presenze. Si tratta di un prodotto del settore giovanile dell’Andria. Ha giocato in serie C con Foggia Vibonese, Rimini (13 presenze nel 2015-2016), Messina e Lumezzane. Numerose le società di serie D per cui ha giocato: nel Gravina nel 2017 segna 11 reti in 28 presenze. Poi Altamura, Cerignola e Francavilla e da ultimo in questa stagione il Bisceglie. Nel mezzo una bella stagione al Corato (Eccellenza (15 gol). L'attaccante Nisi si è accasato al Medicina, il centrocampista Santoni classe 1997 approda al Victor San Marino. In passato ha giocato nel campionato sammarinese e nella Sammaurese.