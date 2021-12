Misano: stanziati quasi 240mila euro per la manutenzione di strade e piazze

Attualità

Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di strade e piazze.

Quasi 240.000 euro: è l’importo che la giunta comunale di Misano Adriatico, attraverso l’approvazione del progetto esecutivo, ha stanziato per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di strade e piazze. I lavori saranno appaltati entro la fine del 2021 e vedranno il via nei primi mesi del 2022.



I primi interventi cominceranno da gennaio con la manutenzione delle pavimentazioni della zona turistica e il rifacimento degli asfalti delle strade più ammalorate.



“La destinazione di questi fondi prima dell’approvazione del bilancio – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – ci consentirà di poter intervenire con un doppio finanziamento e, soprattutto, di poter partire con i primi lavori già dall’inizio del nuovo anno, in modo da farci trovare pronti per l’arrivo della nuova stagione. La manutenzione costante è fondamentale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e dei turisti che scelgono Misano, oltre che per mantenere le nostre strade e piazze comunali sempre in buono stato”.