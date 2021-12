Riccione: mercato quartiere Fontanelle anticipato a venerdì 24 e 31 dicembre

Attualità

Riccione

| 12:23 - 23 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Il mercato agricolo settimanale di via Sicilia, quartiere Fontanelle, verrà anticipato ai venerdì 24 e 31 dicembre 2021. Quest’anno le festività del Natale e di Capodanno del 25 dicembre e 1° gennaio cadono nella giornata di sabato in cui, dallo scorso luglio, si svolge il mercato agricolo di prodotti a km0, l’amministrazione ha quindi accolto le richieste dei produttori di anticiparlo e svolgerlo un giorno prima nelle due settimane di festività natalizie. Domani 24 dicembre giorno della vigilia di Natale e venerdì 31 dicembre saranno così in vendita a Fontanelle gli alimenti del territorio come frutta, ortaggi, cereali, porchetta e prodotti vinicoli. In concomitanza si svolgerà regolarmente, come tutti i venerdì, il mercato settimanale di Riccione Paese.