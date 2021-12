Risalita contagi, annullato a Cattolica lo spettacolo di Capodanno in Piazza

Attualità

Cattolica

| 11:34 - 23 Dicembre 2021

Comune di Cattolica.

“Mettiamo davanti a tutto la salute dei nostri concittadini”. Questa in estrema sintesi la ragione che ha spinto l'Amministrazione Comunale di Cattolica a cancellare il programmato spettacolo di Capodanno in Piazza del Mercato Coperto e annullare, di concerto con i privati, anche l'esibizione musicale della notte di Natale sotto al grande albero di Piazza Roosevelt. “La risalita dei contagi negli ultimi giorni – spiegano la Sindaca, Franca Foronchi, ed il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - ci impone senso di responsabilità. In un momento in cui chiediamo a tutti di vaccinarsi, evitiamo di creare potenziali occasioni di trasmissione del virus”. La decisione segue la scelta già intrapresa da altri comuni, non solo del comprensorio ma a livello nazionale. “Appena insediati - aggiungono – abbiamo pensato di riproporre, dopo lo stop dell’ultimo anno, il concerto della notte di San Silvestro per poter offrire intrattenimento ai turisti ed un momento di socialità alla nostra comunità. Tuttavia, gli ultimi dati dei contagi covid ci hanno portato prima ad una riflessione e dopo ad una decisione concertata con l’intera maggioranza. Siamo certi che la comunità cattolichina, e non solo, comprenderà la nostra scelta. Abbiamo avuto anche modo di confrontarci con le categorie economiche prima di annunciare ufficialmente la cancellazione dei concerti”. Per la cronaca, ad animare la piazza per l’ultimo dell’anno era prevista l’esibizione della Dino Gnassi band (che verrà recuperata durante la primavera-estate 2022), un DJ set, ed il tradizionale scambio di auguri con il brindisi alla presenza degli Amministratori.



Rimangono confermate, invece, la parata e lo spettacolo itinerante delle “Invasioni Lunari” che prenderà vita il 24 dicembre, tra le 16.00 e le 19.00, lungo l’asse via Mancini/Bovio ed i mini show di luci nel “Bosco di ghiaccio” di Piazza Roosevelt previsti ogni giorno sino al 6 gennaio con cadenza oraria tra le 17 e le 20. In Piazza Roosevelt trovano spazio anche le baite del mercatino di Natale e la pista di pattinaggio, da 20 metri per 10, che rimarrà allestita sino al prossimo 9 gennaio. Sino al 24 dicembre espositori anche in via Pascoli per un mercatino che si anima tra le ore 10 e le 19.00. Al Teatro della Regina il 29 dicembre andrà in scena il Balletto di Milano con Lo schiaccianoci (spettacolo a pagamento). Visita guidata (prenotazione obbligatoria) a cura di Ivana Balducci alla Mostra su Cesare Pronti allestita alla Galleria S. Croce il 2 gennaio alle 17.00. Alla Galleria S. Croce, il 9 gennaio, dalle ore 17.00 il concerto “Romagna felix: tinte romagnole tra gli echi barocchi” a cura di Armonia Estense.