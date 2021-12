Torre Pedrera, torna la tombola a favore de 'La Prima Coccola'

Eventi

Rimini

| 10:57 - 23 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Torna uno degli eventi più attesi del periodo natalizio: la Tombola di beneficenza de La Prima Coccola. Martedì 28 dicembre, dalle ore 20.45, al tendone adiacente al Presepe di Sabbia di Torre Pedrera.

Il ricavato della serata verrà interamente devoluto in favore del progetto di raccolta fondi "Un ecografo per il cuore dei neonati", promossa da La Prima Coccola ODV, per l'acquisto di un nuovo ecografo per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Rimini.







L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative antiCovid. È richiesto il possesso del Green Pass base.