Natale, gli auguri del Comune di Coriano ai cittadini

Attualità

Coriano

| 10:51 - 23 Dicembre 2021

La Giunta del comune di Coriano.

L'amministrazione Comunale di Coriano fa gli auguri ai cittadini per le festività. L'invito è di ritorvare nella famiglia e negli affetti il conforto necessario per supportare le avversità date anche dalla crisi pandemica.

Di seguito il messaggio del comune di Coriano

Da parte dell’amministrazione comunale di Coriano giungano all’intera cittadinanza gli auguri per un sereno Natale. Mai come in questo periodo, così difficile e complesso, il senso della famiglia può supportare le avversità che derivano – per molti – dalla crisi pandemica in atto e che proprio in questi giorni sembra purtroppo ritrovare nuovi e pericolosi impulsi. Il Santo Natale è la festa della famiglia e noi così lo vogliamo continuare a celebrare.

Quindi da parte del sindaco Domenica Spinelli, dal vicesindaco Gianluca Ugolini, dagli assessori Anna Pazzaglia, Roberto Bianchi, Beatrice Boschetti e Giulia Santoni, da tutti i consiglieri di maggioranza e dal presidente del Consiglio comunale Primiano Rosa un felice Natale a tutti i corianesi e alle loro famiglie.

Ci aspetta un nuovo anno impegnativo e decisivo per il futuro del paese. Prepariamoci, dunque, a viverlo con l’impegno, la passione, il lavoro di sempre ma anche con l’entusiasmo e l’abnegazione che ci hanno sempre conraddistinto. Grazie, soprattutto, alla spinta che voi cittadini ci avete dato.

Buone Feste