Grave incidente nella notte in A14 tra due auto e un camion: deceduta una donna, due feriti

| 07:53 - 23 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Poco prima della mezzanotte, sulla A14 è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona, all'altezza del km 89, prima dell'area di servizio Bevano Ovest. Lo scontro, la cui dinamica è ancora al vaglio, ha visto coinvolte due autovetture, di cui una ribaltata, e un mezzo pesante. Nell’incidente una persona è deceduta e altre due sono rimaste ferite. La vittima è una donna di circa 55 anni, i due feriti sono uomini: uno di cui non sono state rese note le generalità è in condizioni serie, l'altro è un 67enne ferito in modo lieve. Sul posto l'elisoccorso, un'automedica, due ambulanze, la Polstrada e i Vigili del Fuoco.