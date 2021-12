La credenza da soggiorno: una soluzione versatile per una perfetta area living

Attualità

| 19:56 - 22 Dicembre 2021

Credenza per soggiorno.

La credenza è un mobile che ha una propria, interessante storia: lo sapevi che questo complemento nasce nel ‘600 nel contesto delle abitazioni nobiliari? Era concepito per ospitare le pietanze destinate ai banchetti, poiché la sua superficie era fatta proprio per accogliere piatti, vassoi, scodelle ecc.



Non è un caso che le credenze, in origine, avessero una struttura bassa e allungata. Al giorno d’oggi il modello di partenza è stato modificato, così da fabbricare articoli di vario tipo. Credenze più alte, o più strette, in grado di integrarsi in qualunque ambiente.



Un’altra, piccola curiosità: la credenza prende il nome dal cosiddetto servizio di credenza, un rituale che consisteva nel far assaggiare il cibo a un fedele servitore per verificare che gli alimenti non fossero avvelenati! Visto quanti aneddoti sono legati a questo prodotto di interior design?



Attualmente, comunque, la credenza è molto più di un semplice elemento di arredo per la cucina. È un autentico oggetto ornamentale, perfetto per la creazione di angoli dal notevole potenziale estetico. Una credenza può essere collocata sia nella zona kitchen sia in quella living: che ne dici di una bella credenza da soggiorno, come quelle disponibili nel catalogo di Smart Arredo Design?



Utilizzi della credenza in soggiorno



Nella stanza in questione, la credenza ha diversi usi. Ad esempio, è l’ideale per conservare accessori preziosi, argenteria, set di stoviglie per le grandi occasioni e molto altro; è ottima anche per l’allestimento di uno spazio artistico, con soprammobili, candele colorate, cornici, vasi con piantine in fiore.

Non solo: una credenza può essere adibita persino a mobile porta-TV. Sistema il televisore sul ripiano principale, e adopera gli scompartimenti per custodire DVD, dispositivi e tutto ciò che vuoi. Potresti anche installare sulla credenza un impianto stereo, con accanto i tuoi CD preferiti.

Già da questo discorso emerge appieno la versatilità di un complemento come la credenza da soggiorno. Tieni presente, poi, che in commercio ci sono numerosi modelli che si differenziano per design, tonalità, dimensioni e materiali.



Una credenza in MDF, in fenix o in legno massello?



Per le credenze si impiegano soprattutto il legno e i suoi derivati. Per approfondire l’argomento, assumeremo come punto di riferimento la gamma di credenze di smartarredodesign.com.

Consideriamo una credenza come Mikko, del tutto salvaspazio anche perché è sospesa. Si monta direttamente a contatto con la parete, e non occupa il pavimento al di sotto. Il materiale predominante in questo articolo di arredamento è il fenix: un composto di cellulosa e di resine, al 100% green ed ecosostenibile.

Oltre al fenix, Mikko comprende dettagli in HPL: High Pressure Laminate, in italiano laminato ad alta pressione. Un particolare genere di laminato, che si ricava da strati di carta induriti da resine.

Queste due soluzioni sono straordinariamente eco-friendly, proprio come l’MDF. Medium-Density Fibreboard, o pannello di fibre a densità media. Tale materiale è usato per credenze come Dosvel e Monthy, la prima più rustica, la seconda più raffinata. In entrambi i prodotti, all’MDF si abbina il metallo per un risultato ancora più scenografico e di grande impatto visivo.

Quelli finora citati non sono gli unici materiali da cui si ottengono le moderne credenze per soggiorno e per cucina. C’è il legno massello, quello del durame, il “cuore” del tronco degli alberi. C’è il vetro, per i ripiani, e c’è anche il PMMA: polimetilmetacrilato, una materia plastica di polimeri del metacrilato. Sempre su Smart Arredo è acquistabile Kristian, la credenza in fenix, vetro e PMMA. Le possibilità sono tantissime, poiché sul mercato c’è una vasta selezione di credenze..



Credenze e tipologie



Le credenze non si distinguono solo in base al materiale. Cambia anche il design di modello in modello: come già abbiamo evidenziato, esistono credenze più alte e strette o più basse e larghe. Scegli a seconda della stanza di destinazione, se si sviluppa più in verticale o in orizzontale.

Vi sono credenze sospese, e altre che si appoggiano sul pavimento. Credenze con piedi molto piccoli, quasi invisibili, e altre con gambe di lunghezza maggiore. Credenze con due, tre o quattro ante, con sportelli e vani, con aperture a scorrimento, pomelli, maniglie ecc.

Un’altra caratteristica variabile è il colore della credenza. Ci sono le tinte naturali del legno, così come il grigio, il bianco, l’ardesia, addirittura il nero. Alcuni tipi di legno sono tanto scuri da avvicinarsi al nero: è il caso di Goldy, in legno massello di mango con sfumatura wengé

Puoi comprare una credenza dalle misure ridotte, o una che occupa tutta la parete. Dipende dalle dimensioni dell’ambiente: l’assortimento in commercio è così ampio che non avrai problemi a trovare la credenza che fa per te.



I criteri da rispettare quando si acquista una credenza



La credenza, che sia per il soggiorno o per la cucina, deve soddisfare una serie di requisiti. Sono fondamentali le forme essenziali e pure: è necessario che il mobile sia salvaspazio, e che non appaia mai ingombrante.

Le migliori credenze sono quelle moderne, libere del superfluo e prive di fronzoli. Sono così gli articoli offerti su Smart Arredo Design. Inoltre è importante che i materiali siano robusti, solidi e resistenti a fattori come l’usura, le macchie e i graffi.

Insomma, la credenza deve conciliare funzionalità ed eleganza, longevità e minimalismo. Opta per superfici ecologiche, facili da pulire, capaci di armonizzarsi con il resto dell’arredamento in maniera coerente ed equilibrata.



Qualche parola su Smart Arredo Design







Avrai visto che abbiamo menzionato più volte il negozio di Smart Arredo Design. Questo shop è specializzato nelle forniture – mobilia e accessori – per miniappartamenti e per monolocali: elementi progettati per una logica ottimizzazione dei centimetri.

I prezzi sono sempre vantaggiosi, le spedizioni sono rapide, i metodi di pagamento sicuri. Con Smart Arredo è semplice personalizzare una dimora nell’ottica della bellezza e del comfort!



Nelle foto gallery Credenza per soggiorno modello Fenix e Credenza per soggiorno modello Goldy