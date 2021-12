Calcio D, Cattolica: buon pareggio sul campo del Montebelluna (1-1)

Sport

Cattolica

| 19:44 - 22 Dicembre 2021

Fabio Padulano.

Il Cattolica va punto sul campo del Montebelluna (1-1). Veneti in vantaggio con Madiotto su rigore al 41′ del primo tempo, pareggia per i giallorossi Padulano alla mezzora della ripresa. Nel primo tempo i giallorossi hanno avuto tre occasioni per segnare ma non le hanno sfruttate, poi la beffa del rigore su finire della prima frazione. Nella ripresa il pareggio di Padulano con una punizione rete all’incrocio; Scotti è stato protagonista nella ripresa di alcune belle parate e a tempo scaduto su una punizione i padroni di casa hanno colpito la traversa.

Tra le rivali ko San Martino Spese sul campo della Clodiense 4-0 e dello Spinea sul campo del Dolomiti Bellunesi per cui i giallorossi non sono più all’ultimo posto della classifica. Alla ripresa match casalingo contro il Campodarsego (26 punti) al giro di boa, poi sfida ancora al Calbi contro il Cartigliano (23). Intanto potrebbe arrivare un attaccante con esperienza in serie D. In uscita Santoni.