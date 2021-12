Serie D, Sammaurese corsara a Budrio: Mezzolara ko 2-3

| 17:38 - 22 Dicembre 2021

Chiude al meglio il suo 2021 la Sammaurese, che espugna per 2-3 la tana del Mezzolara nell’ultimo impegno ufficiale dell’anno. Ennesima prova di valore di una squadra che non molla mai e mette in mostra sempre un cuore immenso.

Pronti via e la partita si rivela scoppiettante. Al 3′ Giannini fugge via in area sulla destra e viene atterrato. Sul conseguente calcio di rigore Merlonghi non sbaglia e porta in vantaggio i giallorossi. Nemmeno il tempo di gioire e i bolognesi pareggiano con una deviazione di Dall’Osso su calcio d’angolo. Il match è intenso, si gioca a viso aperto. Il ritmo alto prosegue e, verso fine primo tempo, il parziale si sblocca di nuovo. Rosso ad un giocatore locale e punizione per la Sammaurese. Sugli sviluppi del calcio piazzato un tap in di Gurini riporta avanti nel punteggio i ragazzi di Protti.

Subito dopo si va a riposo, ma anche in questo caso il Mezzolara riesce a riorganizzarsi in fretta e trova il pareggio già a inizio ripresa. Dagli undici metri è Cortesi al 51′ a battere Adorni e ristabilire quindi l’equilibrio. La Sammaurese tuttavia vuole vincere la partita e sfruttare a dovere la sua superiorità numerica. La spinta dei nostri è premiata al 75′, quando Giannini si invola sulla sinistra e, solo davanti a Malagoli, insacca il terzo goal. Nel finale viene espulso pure Rossi e gli emiliani, rimasti addirittura in nove uomini, si devono arrendere dopo 5′ di recupero.

Il tabellino

MEZZOLARA-SAMMAURESE 2-3

Mezzolara: Malagoli, Barnabà, Musiani, Faggi, Dall’Osso, Fort, Bovo, Landi, Triggiani, Rossi, Semiao. A disp: Wangue, Pierantozzi, Busi, Garavini, Darraj, Sciaccaluga, Cortesi, Barbieri, Bernardi. All Nesi

Sammaurese: Adorni, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Sedioli, Scarponi, Gurini, Merlonghi, Misuraca, Giannini. A disp: Cheli, Gregorio, Casadio, Migani, Asllani, Nigretti, Manara, Maltoni, Bullini. All Protti

Reti: 3′ rig Merlonghi, 5′ Dall’Osso, 45′ Gurini, 51′ rig Cortesi, 75′ Giannini.