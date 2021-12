Covid Rimini: 2 decessi e +2 terapie intensive, 221 casi

Attualità

Rimini

| 16:12 - 22 Dicembre 2021

Bollettino Covid 22 dicembre 2021.

Nel riminese 221 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2, 137 sintomatici e 84 asintomatici. La media settimanale è attualmente di 230 casi (700 quelli finora in settimana), in leggero calo rispetto a 7 giorni fa. Salgono a undici le persone ricoverate in terapia intensiva (+2), due i decessi: un 84enne e un 94enne.



In regione i decessi sono 22, età media 83,3 anni. I nuovi casi sono 2.068 su 44.415 tamponi con tasso di positività in calo al 4,6% I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono stabili a 107, salgono a 1.109 (+25) quelli negli altri reparti Covid.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 353, seguita da Reggio Emilia (330) e Ferrara (300); poi Rimini (221), Ravenna (196), Parma (181); quindi Forlì (144) e Cesena (132); infine Modena (82), Piacenza (80) e il Circondario Imolese con 49 casi.