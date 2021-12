Rimini, un progetto per migliorare le competenze digitali dei disoccupati

Attualità

Rimini

| 15:37 - 22 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



Sviluppare competenze lavorative digitali per facilitare l’occupabilità delle persone con maggiori difficoltà di collocamento. É l'obiettivo principale del progetto “Mi occupo e postazione digitale”, finanziato all’interno dei piani di zona del distretto di Rimini con 55.000 euro.



Per realizzare le attività del progetto, che avrà durata di 12 mesi ed è rivolto alle persone con maggiori difficoltà di collocamento, il Comune di Rimini individuerà, tramite istruttoria pubblica, i soggetti del terzo settore attraverso cui realizzare una co-progettazione, coerentemente con il principio di sussidiarietà orizzontale. “Si tratta – spiega Kristian Gianfreda, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini – di un progetto che va a potenziare le competenze individuali per quei soggetti più fragili per cui è più difficile l’occupabilità. Le parole chiave sono digitale e rete. La prima fa riferimento agli obbiettivi di potenziamento nelle competenze digitali del progetto, il secondo sia al coinvolgimento del terzo settore in fase di programmazione, che al coinvolgimento delle diverse realtà di vita dei soggetti coinvolti. Un modo attivo e capacitante per coniugare sociale e lavoro, con risorse che saranno al servizio del distretto socio sanitario di Rimini”.



Nella scelta della soluzione progettuale più adatta agli scopi e finalità perseguiti dal distretto di Rimini, gli elementi che verranno considerati sono di tipo qualitativo, tenendo in particolare considerazione: la conoscenza e programmazione sul tema dell'accompagnamento al lavoro, dell'orientamento e sostegno delle fragilità dei cittadini, la qualità dell’offerta a livello distrettuale di punti digitali di accesso alle persone in cerca di lavoro, la capacità di dare risposte in termini di occupazione o inserimento in percorsi di inclusione lavorativa, la professionalità degli operatori coinvolti nel progetto in particolar modo riguardo agli interventi rivolti ai giovani NEET, capacità di

coinvolgere la rete.