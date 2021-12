Calcio D: l'attaccante ex Rimini Savino Leonetti vicino al Cattolica

Sport

Cattolica

| 21:26 - 22 Dicembre 2021

Nel riquadro Savino Leonetti.

Secondo il sito Seried24, solitamente bene informato, il Cattolica è vicino alla all’acquisto dell'attaccante Savino Leonetti. Il 27enne di origine pugliese (classe 1993) ha iniziato la stagione nel Bisceglie, squadra del Girone H con il quale ha segnato una rete in sette presenze. Si tratta di un prodotto del settore giovanile dell’Andria. Ha giocato in serie C con Foggia Vibonese, Rimini (13 presenze nel 2015-2016), Messina e Lumezzane. Numerose le società di serie D per cui ha giocato: nel Gravina nel 2017 segna 11 reti in 28 presenze. Poi Altamura, Cerignola e Francavilla e da ultimo in questa stagione il Bisceglie. Nel mezzo una bella stagione al Corato (Eccellenza (15 gol). A quanto pare tra le parti c'è un accordo di massima. Si attende la fumata bianca.