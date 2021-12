Rimini, oltre 700.000 euro in tre anni per la manutenzione del verde pubblico

Attualità

Rimini

| 15:23 - 22 Dicembre 2021

La giunta comunale di Rimini ha definito gli interventi straordinari per il verde pubblico rientranti nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, disponendo un investimento di 357.000 euro per il 2022, di 207.000 euro per l'anno successivo e infine di 180.000 euro nel 2024.



L’elenco dei lavori, che è stato proposto è studiato dagli uffici comunali sulla base delle esigenze manutentive delle aree verdi pubbliche, è stato redatto, evidenziano da Palazzo Garampi, calcolando anche le necessità evidenziate dalla società Anthea, che effettua la manutenzione e la gestione delle alberature e delle aree verdi e relativi arredi e infrastrutture. "Un piano realizzato con un evidente ordine di priorità che ha messo al primo posto la sicurezza degli spazi pubblici a verde, le aree gioco, nonché il decoro e la fruibilità delle aree stesse", spiega l'amministrazione comunale.



Le tipologie di interventi sono diversificate e, per il 2022, vanno dalla realizzazione di nuove aree di sgambamento per cani, ad un nuovo parco urbano, dalla manutenzione straordinaria dell’area naturale Incal System, al rifacimento dei percorsi delle aree verdi PEEP e parchi, fino alla sostituzione e riqualificazione dei giochi nei parchi, nuove piantumazioni stradali. Oltre al rifacimento delle staccionate e dei pontini nei parchi, la riqualificazione e la sostituzione della vegetazione sulle dune del lungomare, l’installazione di nuove case dell’acqua e la manutenzione straordinaria aree verdi e arredi.