Furto al supermercato, aggredisce il personale poi insulta i poliziotti: arrestato

| 15:02 - 22 Dicembre 2021

Un 34enne magrebino è stato arrestato ieri sera (martedì 21 dicembre) in relazione a un furto avvenuto al supermercato Conad di viale Amerigo Vespucci. Alle 19.50 il giovane è stato fermato dalla Squadra Volante, intervenuta sul posto: per fuggire dal supermercato, dopo aver rubato generi alimentari, non ha esitato ad aggredire e colpire il personale addetto alla sicurezza. Neppure l'arrivo dei poliziotti lo ha convinto a desistere, il 34enne infatti ha cercato la fuga, inveendo pesantemente contro gli agenti, prima di essere definitivamente bloccato. E' stato arrestato per l'ipotesi di reato di rapina e dovrà anche rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale (per queste ipotesi di reato è scattata la denuncia).