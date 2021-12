Baseball, San Marino: per il monte di lancio l'italo-venezuelano Angelo Palumbo

Sport

Repubblica San Marino

| 13:35 - 22 Dicembre 2021

Angelo Palumbo.

L’acquisto di Natale del San Marino Baseball è Angelo Palumbo, lanciatore destro italo-venezuelano che nel 2021 ha vestito la maglia della Fortitudo Bologna e quella della nazionale azzurra agli Europei di Torino di settembre.

Nato il 10 novembre del 1995 a Maracaibo, in Venezuela, ha avuto come squadre del percorso italiano Bolzano e poi Bologna (quest’anno 6 vinte e 0 perse, 1.71 di ERA), mentre nel paese natio si è misurato con Cardenales de Aragua e Tigres de Lara.

La discendenza italiana gli arriva dal padre, di Napoli, mentre l’inizio di carriera è segnato dal contratto con gli Orioles e dagli esordi in rookie league, nello specifico la Summer League dominicana. Poi è Europa, all’inizio in Germania, dove nel 2017 è impegnato con i Bad Homburg Hornets. Poi le due ottime stagioni con Bolzano, in A2, e infine Bologna. Nel frattempo, dal 2018, veste la maglia dell’Italia, chiudendo un cerchio con le sue origini.

Angelo, cosa ti ha spinto ad accettare la proposta di San Marino?

“Beh, perché è una squadra al top in questo campionato”

Cosa rappresenta per te l’Italia?

“Tutto, senza dubbio. Mi sono state aperte le porte per giocare a baseball e io di questo sarò sempre grato e con la massima disponibilità. Con tutto il cuore”

Chi conosci della tua nuova squadra?

“Per diverse ragioni direi quasi tutti. Abbiamo avuto modo di incontrarci in diverse occasioni tra campionato e Nazionale”

Cosa ti aspetti dal prossimo campionato?

“Voglio aiutare il più possibile la squadra con l’obiettivo di rimanere Campioni d’Italia e di puntare al titolo in Europa”

Vuoi salutare i tuoi nuovi tifosi?

“Certo, con piacere. Un grande saluto a tutti i tifosi di San Marino. Un abbraccio forte a tutti, a presto".