Rimini, via libera al bilancio di previsione. Per il 2022 investimenti per 87 milioni di euro

Attualità

Rimini

| 13:25 - 22 Dicembre 2021

Palazzo Garampi di Rimini.



Via libera dal Consiglio Comunale di Rimini al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento unico di programmazione, atto che individua linee strategiche e modalità operative per il triennio, entrambi approvati con 21 voti favorevoli e dieci contrari.



Il bilancio era stato presentato alla stampa e alla cittadinanza lo scorso 3 dicembre. Per l'anno 2022 sono previsti 87 milioni di euro di investimenti. “Nonostante i tempi stretti dettati dall’insediamento ad ottobre della nuova amministrazione, si è riusciti nell’obiettivo di approvare Dup e del Bilancio di previsione entro la fine dell’anno", è il commento dell’amministrazione comunale. Da palazzo Garampi evidenziano che in questo modo l'amministrazione potrà iniziare il 2022 "nel pieno della sua operatività, traducendo subito in fatti i primi impegni presi". La manovra, "modellata su alcuni punti fermi", nei mesi sarà integrata, "assorbendo le indicazioni contenute nelle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale, orientate all’equità, alla riqualificazione in chiave sostenibile del territorio e allo sviluppo economico della città”.