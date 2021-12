Tari, a Rimini 9500 attività e imprese hanno usufruito degli sconti in bolletta

Attualità

Rimini

| 13:18 - 22 Dicembre 2021

Sono quasi 9.500 le attività e imprese che a Rimini hanno usfruito degli sconti Tari per il 2021. L'amministrazione comunale ricorda l'investimento di 5,3 milioni che ha permesso "di introdurre importanti agevolazioni per oltre l'80% delle utenze non domestiche presenti sul territorio comunale (11.730)", concentrandosi su quei settori che nel picco della pandemia hanno subito i contraccolpi delle chiusure disposte per contenere l'epidemia. "Una misura che si è rivelata efficace, come testimonia anche la percentuale (aggiornata ad ottobre, terzo trimestre) dei versamenti del tributo confronto al 2019, quindi pre-pandemia: si passa da una percentuale del 67,02% al 69,41%, incremento di particolare rilevanza considerato il contesto storico e agevolato anche da un best practice inserita nel 2021, cioè l'inserimento in bolletta dell'informazione sulla regolarità o meno dei pagamenti", evidenzia l'amministrazione comunale.