Rimini, Gloria Lisi lancia un blog a supporto del suo progetto politico

Attualità

Rimini

| 12:52 - 22 Dicembre 2021

Gloria Lisi.



Nasce 5835.it, un nuovo blog di politica e cultura, urbanistica, salute ed ecologia, a supporto del progetto politico avviato dalla candidatura di Gloria Lisi a sindaco del Comune di Rimini. Il blog-magazine, on line dal 23 dicembre 2021, racconterà le osservazioni, le suggestioni, i dubbi, le proposte che emergeranno dai contributi degli autori, con l’obiettivo di costruire una visione nuova, un pensiero politico nuovo sulla città. "Il progetto si svilupperà partendo da specifici temi e rubriche che saranno arricchite di volta in volta con spunti, approfondimenti e riflessioni. Si cercherà di toccare temi impellenti, complessi, a volte anche spinosi, con l’intento di sviluppare una comune consapevolezza ed un proficuo dialogo", spiega una nota in cui viene presentato il progetto. .