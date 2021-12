Rimini, migliora situazione smog: stop alle misure emergenziali

Attualità

Rimini

| 12:35 - 22 Dicembre 2021

Si comunica che a seguito del bollettino ARPAE odierno (il bollettino esce il lunedì il mercoledì e il venerdì), cessano da domani (giovedì 23 dicembre) nel comune di Rimini le misure emergenziali avviate in data 16 dicembre 2021 per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico.



Il bollettino è disponibile anche sul web, completo delle informazioni su limitazioni alla circolazione e misure emergenziali: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali.



Il testo integrale dell'Ordinanza sulla qualità dell'aria con le disposizioni attualmente in vigore è pubblicato sul siti internet www.liberiamolaria.it.