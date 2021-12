La Bestia al Frontemare: grande festa per Enea Bastianini

Sport

Rimini

| 11:10 - 22 Dicembre 2021

Foto dalla pagina Facebook del Fan Club di Enea Bastianini.

Una serata ricca di affetto, sorprese e divertimento quella organizzata dall'Enea Bastianini Official Fan Club a Rimini. Il Bestiafest si è svolto martedì 21 al Frontemare di Rimini. In tanti, nel pieno rispetto delle norme antiCovid, hanno voluto dimostrare affetto e sostegno ad Enea Bastianini celebrando la vittoria del mondiale 2020 in Moto2 e il primo anno in MotoGp con i due podi conquistati.

Oltre a parenti, amici e sostenitori, presente anche la Ducati Gp21 con cui Enea ha corso gli ultimi test di Jerez. Presenti, tra gli altri, Brian Toccaceli e Manuel Poggiali. In una speciale asta Enea ha messo in palio casco, guanti e stivali che sono stati vinti da tre fortunati partecipanti. Una sopresa speciale per Bastianini è stata la videochiamata a tutto schermo del suo manager Carlo Pernat. La serata intensa per Enea è passata in allegria tra autografi, foto, interviste e tanto divertimento.