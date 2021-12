Finanza e Cisom Rimini donano giocattoli alla Parrocchia di San Raffaele

Attualità

Rimini

| 10:15 - 22 Dicembre 2021

La consegna dei giocattoli.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Col. Alessandro Coscarelli e il Capo Gruppo Rimini del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Dott. Daniele Salvatori hanno regalato giocattoli alla Parrocchia di San Raffaele di Rimini. Don Eugenio Savino ha spiegato che verranno consegnati ad alcune famiglie bisognose. I regali arrivano da una raccolta doni organizzata in occasione del Natale. L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di fornire un aiuto concreto alle persone in stato di difficoltà e marginalità e si è concretizzata grazie alla piena adesione delle Fiamme Gialle riminesi, in linea con la forte vocazione sociale e l’attenzione che il Corpo ha verso la collettività, e all’impegno del Gruppo Rimini del CISOM, fondazione con finalità di protezione civile, sociale, sanitaria, assistenziale, umanitaria e di cooperazione.