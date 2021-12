Cronaca

Rimini

| 10:00 - 22 Dicembre 2021

Intervento dei Carabinieri.

Non risponde al citofono né al telefono e non apre la porta, i vicini allarmati chiamano i soccorsi. E' successo mercoledì mattina a Torre Pedrera in via Lago Margherita. Sul posto sono giunti Carabinieri e Vigili del Fuoco che, una volta entrati in casa, hanno trovato l'anziana proprietaria addormentata. La donna era profondamente assopita e non si è resa conto del parapiglia che stava succedendo fuori dalla sua porta.