Rimini, autobus in ritardo, operai in attesa al freddo. La segnalazione

Attualità Rimini | 09:21 - 22 Dicembre 2021 Operai in attesa del bus. Una giornata di lavoro impegnativa, le temperature basse e l'autobus che tarda. Un lettore di altarimini.it ha contattato la nostra redazione segnalando un problema nella tratta della linea 7.

L'autobus è arrivato con grande ritardo. Il nostro lettore racconta di aver verificato, come indicato da Start Romagna, la regolarità della corsa sul sito ma, nonostante questo "ci siamo ritrovati al freddo ad aspettare 40 minuti" dice il lettore "eravamo in 15 dopo una giornata di lavoro in fabbrica. Secondo il sito la linea 7 doveva essere regolare. Da un mese a Cerasolo c'è questo disagio e c'è solo una linea di collegamento con Rimini".





