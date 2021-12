Anteprima nazionale a Riccione del docufilm "Sic", nel ricordo del campione di Coriano

Attualità

Riccione

09:13 - 22 Dicembre 2021

La moto del Sic.

Successo per l’anteprima nazionale di "Sic", l’atteso docufilm Sky Original diretto da Alice Filippi al Cinepalace di Riccione, in collaborazione con Giometti Cinema. Realizzato a dieci anni dalla prematura scomparsa di Marco Simoncelli, uscirà nelle sale di tutta Italia solo il 28 e il 29 dicembre, ma è stata la Perla verde a celebrare per prima l’indimenticato campione della MotoGP.

"Abbiamo dovuto conquistare la fiducia di Paolo Simoncelli" racconta la regista Alice Filippi "Marco è un grande campione, un guerriero e che ha insegnato e può insegnare ancora a tutti quanto per raggiungere un sogno bisogna lottare e faticare. Questo ho voluto raccontare nel film".

"Manca un botto, tantissimo" dice il giornalista Guido Meda "manca come manca un amico. Se gli volevi bene eri dentro, eri dei suoi e lui era tuo. Manca tanto".

"Marco è ricordato da tutti col sorriso, continuiamo a ricordarlo col sorriso" racconta emozionato Paolo Simoncelli "In questo film viene fuori tutta la sua forza, il motivo per cui la gente ancora se lo ricorda".

Al microfono di Mary Cianciaruso: Il giornalista Guido Meda, Paolo Simoncelli, Alice Filippi regista del film.