Ex comandante della Finanza di Rimini spiato, due indagati

Attualità

Rimini

| 07:27 - 22 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Microspia e Gps scoperti nell'auto del Generale Enrico Cecchi, ex comandate provinciale della Guardia di Finanza di Rimini: per questo sono indagati un ex buttafuori di 49 anni di Rimini e il titolare di negozio di telefonia di 40 originario di Cesena. L'indagine delle Fiamme Gialle di Rimini, partita a seguito della denuncia-querela dello stesso Cecchi, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, si è conclusa con l'avviso ai due indagati. Secondo quanto emerso l'ex buttafuori avrebbe esercitato in maniera abusiva e senza licenza, l'attività di investigatore privato posizionando sulla vettura dell'alto funzionario dello Stato italiano il Gps e la microspia. Inoltre sia l'ex buttafuori che il titolare dell'agenzia di telefonia sarebbero indagati per sostituzione di persona avendo in uso schede telefoniche intestate ad altre persone.