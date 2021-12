Calcio D, Ghiviborgo: arriva il difensore Luca Mosti

Sport

Rimini

| 18:38 - 21 Dicembre 2021

Luca Mosti.

Colpo di mercato del Ghiviborgo, alla ripresa del campinato - mercoledì 5 gennaio - avversario del Rimini nel recupero. Il club toscano abbraccia il difensore Luca Mosti, nato a Massa nel 1998. Mosti ha fatto la trafila nelle giovanili della Fiorentina per dieci anni disputando una finale del Torneo di Viareggio contro l'Inter è due finali scudetto del campionato Primavera, è stato poi in Serie C con le maglie dell'Arezzo, della Pergolettese, della Fermana e del Bisceglie è sceso in Serie D andando in Val d'Aosta nel PDHA dove ha disputato fin qui 16 partite.