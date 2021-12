Calcio giovanile, Gabicce Gradara: il punto su Juniores, Allievi e Giovanissimi

Sport

Gabicce Mare

| 18:08 - 21 Dicembre 2021

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Anche questa settimana (di lunedì) in campo solo la squadra Juniores mentre sono stati compilati i gironi e i calendari dei campionati Allievi e Giovanissimi interprovinciali alla loro seconda fase: scatteranno nell’anno nuovo.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Atletico Gallo 0-2

Allo stadio Magi l’Atletico Gallo passa con una rete per tempo in una partita dai buoni connotati agonistici e tecnici. Nella prima frazione il match offre repentini capovolgimenti di fronte con le rispettive difese ad avere la meglio. Al 42’ la rete del vantaggio ospite sugli sviluppi di una punizione laterale. In apertura di ripresa (4’) il raddoppio su un rilancio che sorprende la difesa della squadra di casa. Al 17’ il Gabicce Gradara pericoloso dal limite con Ferretti con palla che sfiora la traversa. Poi nessun altro sussulto.

Prossimo turno sabato 8 gennaio in casa contro la Fermignanese alle ore 17.30.

GABICCE GRADARA: Casali, Gaddoni (9’ st. Ferretti), Pelinku, Shehu, Magi Alberto, Ferraro, Granci, Magi Luca, Carburi, Magi Andrea (27’ st. Intilla),Ciaroni. All.Bartolini.

ALLIEVI Sono stati composti i gironi dei campionati Allievi. Quello in cui milita il Gabicce Gradara comprende anche: Arzilla, Fermignano, New Academy, Nuova Altofoglia, Usav Pisaurum, Urbino, Pol. Cagli Sport Associati, Valfoglia, Vismara, Vadese.

L’esordio per la squadra di Alessandro Magi domenica 9 gennaio alle 11,30 a Santa Veneranda contro il New Academy.

GIOVANISSIMI 2007 Il girone A è composto da: Gabicce Gradara, Urbino, Nuova Altofoglia, Vadese, Vismara 2008, Muraglia, Nuova Montelabbate, Urbania, Usav Pisaurum, Valfoglia.

Esordio sabato 8 alle ore 15.30 al Magi contro il Valfoglia.

GIOVANISSIMI 2008 Ecco il girone: Gabicce Gradara, Urbino, Muraglia, Nuova Altofoglia, Nuova Montelabbate, K Sport Montecchio, Urbania, Villa San Martino, Vis Pesaro dal 1898.

Esordio sabato 8 gennaio alle 15,30 sul campo del Muraglia.