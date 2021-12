Delia Duran assolta da riciclaggio a San Marino 

Attualità

| 17:02 - 21 Dicembre 2021

Delia Duran.

Delia Duran, modella e attrice di origini venezuelane nota per la partecipazione a Grande Fratello Vip, e l'ex marito Marco Nerozzi sono stati processati al Tribunale Unico di San Marino per il riciclaggio di due milioni di euro. Assolta lei e condannato lui. Secondo le accuse, che risalgono al 2017, due milioni di euro ritenuti provento del reato di sfruttamento della prostituzione, sarebbero stati trasferiti attraverso bonifici, giroconti, contanti e assegni bancari, in un istituto di credito sammarinese. Il giudice di primo grado Simon Luca Morsiani ha assolto Duran e ha condannato l'ex marito a quattro anni e due mesi, 4.000 euro di multa, due anni di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici, oltre alla confisca del denaro posto sotto sequestro.