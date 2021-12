Cronaca

Rimini

| 17:04 - 21 Dicembre 2021

Malvivente in sella ad una bicicletta. Foto di repertorio.



Momenti di paura ieri pomeriggio (lunedì 20 dicembre) per una 80enne a Rimini. La donna stava camminando in via Montefeltro, diretta verso casa, quando è stata aggredita alle spalle, scippata e gettata a terra da uno sconosciuto. Il malvivente, in sella a una bicicletta, è sbucato all'improvviso e l'ha scippata. L'anziana è stata così portata dal personale del 118 all'ospedale Infermi, dopo aver riportato delle escoriazioni. Sullo scippo indaga la Polizia.