Basket Promozione, Coriano batte Santarcangiolese. Ai Tigers il derby d Forlì

| 16:31 - 21 Dicembre 2021

Risultati e classifica del girone F del campionato di Promozione di basket.

BLACK SPORTING CLUB – SANTARCANGIOLESE BASKET 74 – 53

(17-21; 38-31; 51-37)

Coriano: Salvadori 6, Chistè M. 10, Zavatta 2, Ortenzi 10, Bigini G. 3, Casadei 15, Bologna 13, Adduocchio 9, Vettori 2, Casadei Massari 4, Buscherini, Carli. All Chistè C.

Santarcangelo: Buo 4, Caverzan 14, Zaghini 19, Cameli 2, Azarenko 2, Mussoni 10, Rossi 2. All Bezzi.



BASKET PROJECT – EAGLES 69 – 43

(20-8; 36-20; 55-30)

Faenza: Santini 18, Castellari 8, Troni 25, Santo 13, Anghileanu, Boero, Melandri, Fabbri 5, Tverdohleb, Pantani, Bulzacca. All. Vespignani.

Morciano: Villa, Di Sciullo 4, Bacchini 10, D’Aurizio 5, Galiani, Tontini 5, Farizi, Maioli, Cenci 14, Tagliaferri 2, Cupparoni ne, Babbini 3. All. Chiadini



ARTUSIANA BK – BELLARIA BASKET 65 – 45

(21-10; 31-27; 42-37)

Forlimpopoli: Servadei 13, Maltoni 12, Picone 9, Gasperini G. 8, Panzavolta 6, Zammarchi 6, Pinza 5, Vitali 4, Adamo 2, Visani, Gasperini A., Quercioli. All. Grilli.

Bellaria: Casella 10, Souihi 10, Ricciotti L. 9, Donati 7, Zonzini 5, Maggioli 2, Paganelli 2, Ceccarelli, Lumini, Polanco Ferreras, Ricci. All. Ricciotti D.



TIGERS BASKET 2014 – AICS JUNIOR BASKET 73 – 56

(16-15; 31-26; 55-40)

Tigers Forlì: Ragazzi 21, Syla 19, Gnini 14, Cavina 5, Valpiani 4, Petrini 4, Rinaldini 4, Monti 2, Farinelli, Montaguti, Onofri, Lolli. All. Solfrizzi.

Aics Forlì: Adamo 2, Collinelli, Gori 10, Scozzoli 12, Celli 6, Grillanda 1, Siboni, Bertoni 2, Sansoni 18, Magnoli 1, Ilinca 4. All. Mambelli.



LIBERTAS GREEN BK FORLI’ – SAN PATRIGNANO 80 – 50

(23-12; 44-28; 60-37)

Lib. Green Forlì: Vittori 10, Ruffilli 2, Rossi 13, Pezzi 10, Naldi ne, Liverani 6, Galeotti 5, Evangelisti 10, Brunetti N. 13, Brunetti J. 11. All. Minghetti.

San Patrignano: Angeli 25, Palazzi 11, Conocchiari 10, Bindi 4, Magni, Pintus, Cardarelli, Scutteri, Romboli, Trombini. All. Gregori.



S.C. CATTOLICA – BASKET 2000 SAN MARINO 22-12-2021 – 21:30





CLASSIFICA

Artusiana Forlimpoli* 14; Lib. Green FO, Eagles Morciano 12; S.C. Cattolica**, Faenza Basket Project 10; Basket 2000 San Marino*, BSC Coriano** 8; San Patrignano* 6; Santarcangiolese 4; Aics Junior FO, Tigers 2014 FO* 2; Bellaria 0.

* Una gara in meno