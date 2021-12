Nuoto Riccione, 5 atleti conquistano il pass per le gare nazionali

Sport

| 16:07 - 21 Dicembre 2021

La squadra del nuoto Riccione.



Con la fase regionale della Coppa Brema, il campionato italiano a squadre andato in scena domenica allo Stadio del Nuoto di Riccione, si è conclusa la prima parte della stagione per la sezione Nuoto della Polisportiva Riccione. Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti schierati dal direttore tecnico Paolo Zuntini per difendere i colori della società riccionese. Numerosi i nuovi primati personali a cui si aggiungono tre nuovi record sociali assoluti: Giacomo Alessandri migliora il proprio record dei 100 rana con 1’01”73 e si migliorando anche le due staffette maschili, la 4x100 mista composta da Thomas Valenti, Giacomo Alessandri, Gabriel Gardini e Leonardo Rossi con 3’42”35 e la 4x100 stile libero composta da Luca Bravaccini, Thomas Valenti, Gabriel Gardini e Leonardo Rossi con 3’27”83.



Dalla giornata di Coppa Brema arrivano anche 5 nuovi pass per i Campionati Italiani, che si vanno ad aggiungere a quelli già ottenuti nelle gare precedenti e che portano a 17 il totale delle gare a cui parteciperanno gli atleti di Riccione, con già 9 atleti qualificati e altri molto vicini al tempo limite imposto dalla Federazione Italiana Nuoto.



Nuovo record di punti per il settore maschile, record che i ragazzi ritoccano ogni anno da tre stagioni consecutive, e ottimo punteggio anche per il settore femminile che ha visto quest’anno scendere in acqua atlete del 2008, ancora categoria Ragazze, accanto alle più esperte.