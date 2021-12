Tuffi: la riccionese Ilaria Cambria bronzo al trofeo di Natale di Bolzano

Sport

Riccione

| 16:07 - 21 Dicembre 2021

Ilaria Cambria sul podio (a destra).



Ilaria Cambria festeggia l’inizio della nuova stagione agonistica mettendosi al collo la medaglia di bronzo nel trampolino da un metro al Trofeo di Natale di Bolzano, la manifestazione che di fatto sancisce l’avvio del nuovo anno agonistico. Al secondo anno nella categoria Ragazze, l’atleta riccionese accompagnata a Bolzano dall’allenatrice e responsabile della sezione Tuffi Polisportiva Riccione, Alicia Carretero, non è riuscita a brillare come avrebbe voluto, ma ha comunque capitalizzato gli errori delle dirette avversarie guadagnandosi una medaglia di bronzo e discreti piazzamenti.



Oltre al bronzo da 1 metro (216,75 punti, a 39,20 di distanza dall’oro di Romano della società MR Sport Fratelli Marconi e a 13,15 dall’argento di De Sanctis delle Fiamme Oro), arriva per lei il quinto posto nel trampolino da 3 metri (214,05 punti) che conferma le sue potenzialità. I 161,50 punti ottenuti nella gara dalla piattaforma valgono invece il 10° posto in classifica. “Questo primo evento nazionale – spiega Alicia Carretero – ci serve tutti gli anni per fare il punto della situazione e capire su che aspetti dobbiamo lavorare di più. Anche se Ilaria non è riuscita ad essere brillantissima in queste prestazioni, sono comunque arrivati segnali confortanti e la medaglia ottenuta è un premio per l’impegno e soprattutto un grande stimolo per continuare ad allenarsi con costanza”.