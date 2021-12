Asfalti, ma anche edifici e parchi: manutenzioni 'extra' a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:34 - 21 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



La giunta comunale di Santarcangelo ha approvato una serie di lavori di manutenzione alle strade, ai sottoservizi di alcuni edifici comunali e ai parchi per una spesa complessiva di quasi 200mila euro.



Il primo lotto di interventi riguarda la riqualificazione e la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti delle vie Canonica, Borsellino, Orsini, Scalone, Edoardo Sancisi, Togliatti, Silvio Sancisi, Marini e Piave. Il progetto di fattibilità prevede di affidare alla società in house Anthea l’esecuzione dei lavori, per una spesa di 95.000 euro.



Più nel dettaglio in via Canonica è prevista la riasfaltatura di un tratto di strada di circa 180 metri, mentre in via Scalone, all’incrocio con via Di Vittorio, verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche nel marciapiede esistente. Il percorso pedonale di via Borsellino e via Orsini, particolarmente utilizzato dagli studenti che frequentano le scuole della zona, verrà completamente ricostruito grazie al rifacimento della fondazione, a cui farà seguito la posa della nuova pavimentazione.



In via Edoardo Sancisi, all’intersezione con via Togliatti, verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche, mentre per il marciapiede di via Silvio Sancisi è previsto un intervento di manutenzione straordinaria.



All’intersezione fra le vie Silvio Sancisi e Marini, verrà invece realizzata un’aiuola verde al fine di migliorare la visibilità dell’attraversamento pedonale in prossimità di via Garibaldi, inibendo fisicamente la sosta delle auto in corrispondenza dell’incrocio.



Il tratto di strada bianca posto all’interno di un gruppo di case fra via Piave e via Togliatti, recentemente acquisito al patrimonio comunale, verrà infine pavimentato con uno stato di conglomerato bituminoso.



Ammontano invece a 78.000 euro i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di fognatura e acquedotto presso alcuni edifici di proprietà comunale. Le opere riguardano, il Municipio, la sede centrale e la succursale Saffi della scuola media Franchini.



Sono circa una trentina, inoltre, le piante di diversa grandezza e specie messe a dimora in questi giorni in alcuni parchi pubblici e aiuole stradali del capoluogo e delle frazioni. L’affidamento dei lavori, per una spesa di circa 18mila euro, prevede anche la manutenzione degli alberi fino ad avvenuto attecchimento e comunque per un periodo di due anni.



Sono stati completati, nel frattempo, i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di via Gaudenzi compreso fra l’intersezione con via Canonica e il civico 368. L’intervento – realizzato dal Consorzio di Bonifica della Romagna nell’ambito del protocollo d’intesa con il Comune per la manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico – ha portato all’asfaltatura dei circa 300 metri interessati, per un costo complessivo di 17.834 euro.